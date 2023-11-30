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Балабкина Аграфена

Место рождения

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию 1899, Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1877

Сын: Балабкин Феосфил / Феофил Степанович

Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1880

Сын: Балабкин Семен Степанович

Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1881

Сын: Балабкин Никифор Степанович

Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1882

Сын: Балабкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1883

Сын: Балабкин Исак Степанович

Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, из Могилевской губернии, в село Ильинка под Хабаровском
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабкин Степан Васильев

Смерть
Неизвестно
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