Балабкина Аграфена
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенец в Амурскую губернию 1899, Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1877
Сын: Балабкин Феосфил / Феофил Степанович
Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1880
Сын: Балабкин Семен Степанович
Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1881
Сын: Балабкин Никифор Степанович
Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1882
Сын: Балабкин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Балабкин Степан Васильев
переселенец в Амурскую губернию в 1899, из Могилевской губернии, в село Ильинка под Хабаровском
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно