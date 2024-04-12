Балабкин Феосфил / Феофил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабкин Феосфил / Феофил Степанович

Место рождения

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Балабкин Степан Васильев

Мать: Балабкина Аграфена

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Ковалева Акулина Феофилова

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Рудакова Иулита Феофилова

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Балабкин Николай Феофанович

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.03.1904

Сын: Балабкин Петр Феофилов

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
крещение 07.03.1904 года в Иннокентьевской церкви Успенского собора Благовещенской духовной консистории, Хабаровск
Рождение ребёнка
1904

Сын: Балабкин Петр Феофилов

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Туркина Анна Феофилова

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Балабкин Иван/Иоан Феофилов

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Балабкина Любовь Феофилова

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Балабкин Сергей Феофилов

Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева

Ильинка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабкина Татьяна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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