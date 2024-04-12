Балабкин Феосфил / Феофил Степанович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Балабкин Степан Васильев
Мать: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Ковалева Акулина Феофилова
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Рудакова Иулита Феофилова
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1899
Сын: Балабкин Николай Феофанович
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
03.03.1904
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
крещение 07.03.1904 года в Иннокентьевской церкви Успенского собора Благовещенской духовной консистории, Хабаровск
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Туркина Анна Феофилова
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1907
Сын: Балабкин Иван/Иоан Феофилов
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Балабкина Любовь Феофилова
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Балабкина Татьяна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно