Левина Акилина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина Акилина Тимофеевна

Левина Акилина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Семён Никитич

Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Левин Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Левин Семён Никитич

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Левин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Левин Семён Никитич

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Левина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Левин Семён Никитич

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Левин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Левин Семён Никитич

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.