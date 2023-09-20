Левина Акилина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левин Семён Никитич
Рождение ребёнка
12.10.1890
Отец ребёнка: Левин Семён Никитич
Рождение ребёнка
01.01.1893
Отец ребёнка: Левин Семён Никитич
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Левина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Левин Семён Никитич
Рождение ребёнка
12.04.1905
Сын: Левин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Левин Семён Никитич
Смерть
Неизвестно