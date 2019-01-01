село Кануевка, село Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Кануевка

Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Кануевская волость
66. Кануевка, село бывшее удельное, при реке Воложке, дворов 500, жителей 2748, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа, 4 лавки, ки Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Безенчукский район
56660Кануевкасело53°09'с.ш.49°16'в.д.N-39-099

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Безенчукский муниципальный район, Сельское поселение Екатериновка
36604412136с Кануевкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
26Кануевка, с. удел.при р. Воложке.791224810251185Церковь православная 1.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Кануевская волость
С. Кануевка. Б. удел. Рус. Правосл. и раскол.305Р. Васильчикова Воложка91 (Волгой 50)91 (Волгой 50)68118362025
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