Левин Семён Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Семён Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1890

Сын: Левин Филипп Семёнович

Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Левин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Левина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1905

Сын: Левин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Акилина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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