Левин Семён Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1890
Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1893
Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Левина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.04.1905
Сын: Левин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Левина Акилина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно