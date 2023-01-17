Хужатов Минай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Хужатов Минахмет Минаевич
Мать ребёнка: Хужатова -
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хужатова - Минаевна
Мать ребёнка: Хужатова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хужатова Света ? Минаевна
Мать ребёнка: Хужатова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хужатова Маша ? Минаевна
Мать ребёнка: Хужатова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хужатова -
Смерть
Неизвестно