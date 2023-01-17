Хужатов Минай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хужатов Минай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1928

Сын: Хужатов Минахмет Минаевич

Мать ребёнка: Хужатова -

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хужатова - Минаевна

Мать ребёнка: Хужатова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хужатова Света ? Минаевна

Мать ребёнка: Хужатова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хужатова Маша ? Минаевна

Мать ребёнка: Хужатова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хужатов Ваня ? Минаевич

Мать ребёнка: Хужатова -

Смерть
Неизвестно
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