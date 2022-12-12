Хужатова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1928
Сын: Хужатов Минахмет Минаевич
Отец ребёнка: Хужатов Минай
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хужатова - Минаевна
Отец ребёнка: Хужатов Минай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хужатова Света ? Минаевна
Отец ребёнка: Хужатов Минай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хужатова Маша ? Минаевна
Отец ребёнка: Хужатов Минай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хужатов Минай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утюганов -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утюганов Анатолий
Отец ребёнка: Утюганов -
Смерть
1952