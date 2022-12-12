Хужатова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХужатова -

Хужатова -

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1928

Сын: Хужатов Минахмет Минаевич

Отец ребёнка: Хужатов Минай

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хужатова - Минаевна

Отец ребёнка: Хужатов Минай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хужатова Света ? Минаевна

Отец ребёнка: Хужатов Минай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хужатова Маша ? Минаевна

Отец ребёнка: Хужатов Минай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хужатов Ваня ? Минаевич

Отец ребёнка: Хужатов Минай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюганов -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утюганов Анатолий

Отец ребёнка: Утюганов -

Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close