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Хужатов Минахмет Минаевич

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

13.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: Хужатов Минай

Мать: Хужатова -

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1952

Дочь: Батенина Рашида Минахметовна

Мать ребёнка: Хужатова Шамсия Саетгалеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1955

Дочь: Куверова Альфия Минахметовна

Мать ребёнка: Хужатова Шамсия Саетгалеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.05.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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