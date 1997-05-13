Хужатов Минахмет Минаевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1928
Дата смерти13.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Отец: Хужатов Минай
Мать: Хужатова -
Рождение ребёнка
16.10.1952
Дочь: Батенина Рашида Минахметовна
Мать ребёнка: Хужатова Шамсия Саетгалеевна
Рождение ребёнка
23.07.1955
Дочь: Куверова Альфия Минахметовна
Мать ребёнка: Хужатова Шамсия Саетгалеевна
Смерть
13.05.1997