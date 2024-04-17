Соколова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Годы, подозреваю, сильно неверно, могли перепутать и тогда подходит Смирнова Настасья 1769 года, вероятно овдовевшая и вернувшаяся из соколья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Соколов Тимофей Архипович
Отец ребёнка: Соколов Архип Васильевич
ГАСО, 24-25-330-38об
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Соколова Ефимья Архиповна
Отец ребёнка: Соколов Архип Васильевич
ГАСО, 24-25-330-39л
Смерть
Неизвестно