Соколова Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Годы, подозреваю, сильно неверно, могли перепутать и тогда подходит Смирнова Настасья 1769 года, вероятно овдовевшая и вернувшаяся из соколья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Архип Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Соколов Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Соколов Архип Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38об
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Соколова Ефимья Архиповна

Отец ребёнка: Соколов Архип Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-39л
Смерть
Неизвестно

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