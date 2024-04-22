Соколов Тимофей Архипович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
ГАСО, 24-25-330-38об
Бракосочетание
1816
Жена: Соколова Анна Савельевна
ГАСО, 24-25-330-39л
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1830
Сын: Соколов Родион Тимофеевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна
ГАСО, рев1834, 41об
Бракосочетание
Около 1831
Жена: Соколова Васса
ГАСО, рев1834, 42л
Смерть
Неизвестно