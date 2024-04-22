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Соколов Тимофей Архипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Соколов Архип Васильевич

Мать: Соколова Настасья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38об
Бракосочетание
1816

Жена: Соколова Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-39л
Рождение ребёнка
1818

Сын: Соколов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Соколов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Соколов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Соколов Родион Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 41об
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Соколова Васса

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42л
Смерть
Неизвестно
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