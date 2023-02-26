Пирожков - Алексеев Кодратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожков - Алексеев Кодратий

Пирожков - Алексеев Кодратий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пирожков Герасим Кодратов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пирожков Иван Кодратов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Прохор

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close