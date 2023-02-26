Пирожков - Алексеев Кодратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пирожков Герасим Кодратов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Прохор
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно