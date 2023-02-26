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Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

15.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пирожков - Алексеев Кодратий

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.09.1861

Сын: Пирожков - Алексеев Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1870

Сын: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1875

Сын: Пирожков - Алексеев Иван Никифоров

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ольга Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Пирожков - Алексеев Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Смерть
15.06.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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