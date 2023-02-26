Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти15.06.1909
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пирожков - Алексеев Кодратий
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.09.1861
Сын: Пирожков - Алексеев Сергей Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алексеев - Пирожков Семён Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
14.10.1870
Сын: Алексеев - Пирожков Иван Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
15.09.1875
Сын: Пирожков - Алексеев Иван Никифоров
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ольга Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
28.06.1882
Сын: Пирожков - Алексеев Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Смерть
15.06.1909