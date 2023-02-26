?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пирожков Герасим Кодратов
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Прохор
Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий