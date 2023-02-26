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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пирожков Герасим Кодратов

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пирожков Иван Кодратов

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пирожков - Алексеев Никифор Кодратов

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Прохор

Отец ребёнка: Пирожков - Алексеев Кодратий

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