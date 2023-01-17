Худяковская (Писарева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяковская (Писарева) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

06.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1884

Муж: Худяковский Дмитрий

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Худяковский (ross) Павел

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Тобольск
Рождение ребёнка
28.12.1900

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Худяковский Пётр

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий

Смерть
06.08.1938
Харбин
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