Худяковская (Писарева) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти06.08.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1884
Муж: Худяковский Дмитрий
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1892
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Тобольск
Рождение ребёнка
28.12.1900
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Рождение ребёнка
15.10.1903
Сын: Худяковский Пётр
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Худяковский Дмитрий
Смерть
06.08.1938
Харбин