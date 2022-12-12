Худяковский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1859
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1859
Отец: Худяковский Флегонт
Мать: Худяковская Клеопатра
Бракосочетание
05.11.1884
Жена: Худяковская Агриппина
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1892
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Тобольск
Рождение ребёнка
28.12.1900
Дочь: Аполлинария
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Рождение ребёнка
15.10.1903
Сын: Худяковский Пётр
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Худяковская Агриппина
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
1923
станция Пограничная, ок. Владивостока, на границе с Китаем