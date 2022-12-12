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Худяковский Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1859

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1859

Отец: Худяковский Флегонт

Мать: Худяковская Клеопатра

Бракосочетание
05.11.1884

Жена: Худяковская Агриппина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Худяковский (ross) Павел

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Тобольск
Рождение ребёнка
28.12.1900

Дочь: Аполлинария

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Худяковский Пётр

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Худяковская Агриппина

Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
1923
станция Пограничная, ок. Владивостока, на границе с Китаем
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