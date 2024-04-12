Бабошин Емельян Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабошин Емельян Ларионов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1751

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Некрасова Федосья Емельянова

Мать ребёнка: Бабошина Мария Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Некрасова Анисья Емельянова

Мать ребёнка: Бабошина Мария Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабошина Мария Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
воеводской канцелярии писец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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