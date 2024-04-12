Бабошин Емельян Ларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Некрасова Федосья Емельянова
Мать ребёнка: Бабошина Мария Михайлова
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Некрасова Анисья Емельянова
Мать ребёнка: Бабошина Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабошина Мария Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
воеводской канцелярии писец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно