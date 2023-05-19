Бабошина (-) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабошина (-) Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Некрасова Федосья Емельянова

Отец ребёнка: Бабошин Емельян Ларионов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Некрасова Анисья Емельянова

Отец ребёнка: Бабошин Емельян Ларионов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабошин Емельян Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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