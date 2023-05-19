Бабошина (-) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Некрасова Федосья Емельянова
Отец ребёнка: Бабошин Емельян Ларионов
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Некрасова Анисья Емельянова
Отец ребёнка: Бабошин Емельян Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно