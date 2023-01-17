Тельпугов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельпугов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1906

Дата смерти

26.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906

Отец: Тельпугов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тельпугова Анна Зосимовна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тельпугова Анна Зосимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Тельпугова Анна Зосимовна

Смерть
26.08.1989
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