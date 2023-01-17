Тельпугов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1906
Дата смерти26.08.1989
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906
Отец: Тельпугов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тельпугова Анна Зосимовна
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тельпугова Анна Зосимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Тельпугова Анна Зосимовна
Смерть
26.08.1989