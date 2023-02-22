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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Тельпугов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Тельпугов Владимир
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Тельпугов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Тельпугов Владимир
Смерть
Неизвестно