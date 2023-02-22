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Тельпугов Владимир

Место рождения

Покров, Владимирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тельпугов Фёдор

Мать: не указана

Покров, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Тельпугов Василий Владимирович

Мать ребёнка: ?

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Тельпугов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно