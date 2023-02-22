Тельпугов Владимир
Место рожденияПокров, Владимирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тельпугов Фёдор
Мать: не указана
Покров, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Тельпугов Василий Владимирович
Мать ребёнка: ?
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Тельпугов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно