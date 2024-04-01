Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.
1833 г.р.
Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1827

Отец: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Мать: Булыцина Надежда Ивановна

Бракосочетание
15.01.1851

Жена: Булыцина Зиновья Михайлова

М. 24 ж. 20
Рождение ребёнка
08.04.1854

Сын: Булыцин Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кондратова Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Рождение ребёнка
08.12.1858

Дочь: Мухина Анна Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Булыцин Феоктиста Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Рождение ребёнка
02.11.1871

Сын: Булыцин Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Шестернина Анфиса Иванова

м.42 ж. 38 оба вторым
Бракосочетание
25.04.1876

Жена: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова

М. 49 третьим браком, Ж. 34 вторым браком
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Булыцин Никита Михайлов

Мать ребёнка: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Булыцин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладилова Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальдина Мариамна Михайлова

Мать ребёнка: Булыцина Зиновья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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