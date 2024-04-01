Булыцина (Клевакина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти16.?.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Клевакин Иван Тимофеев
Бракосочетание
04.02.1827
м. 22 ж. 19
Рождение ребёнка
05.11.1827
Рождение ребёнка
24.10.1828
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин
Рождение ребёнка
16.?.1829
Сын: Булыцин Федор Ильин
Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин
Смерть
16.?.1829
Род болезни 21 год