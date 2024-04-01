Булыцина (Клевакина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыцина (Клевакина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

16.?.1829

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Клевакин Иван Тимофеев

Мать: Клевакина Агрипина Иванова

Бракосочетание
04.02.1827

Муж: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

м. 22 ж. 19
Рождение ребёнка
05.11.1827

Сын: Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин

Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Рождение ребёнка
24.10.1828

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Рождение ребёнка
16.?.1829

Сын: Булыцин Федор Ильин

Отец ребёнка: Булыцин Илья Казак Ст. Камышловой Никитин

Смерть
16.?.1829
Род болезни 21 год
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