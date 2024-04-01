Малышева ?1, Булыцина 2 (Тонконогова) Агафья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева ?1, Булыцина 2 (Тонконогова) Агафья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Тонконогов Александр Казак Р.Камышлова Мосеев

Мать: Тонконогова Марфа Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Василий Казак Выс. Камышловского Иванов

Отец ребёнка: Малышев Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Андрей Казак Выс. Камышловского Иванов

Отец ребёнка: Малышев Иван Иванов

Бракосочетание
13.11.1859

Муж: Малышев Иван Иванов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 17
Рождение ребёнка
16.02.1873

Дочь: (Малышева) Агафья Иванова?

Отец ребёнка: Малышев Иван Иванов

Бракосочетание
25.04.1876

Муж: Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин

М. 49 третьим браком, Ж. 34 вторым браком
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Булыцин Никита Михайлов

Отец ребёнка: Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин

Рождение ребёнка
1884

Сын: Булыцин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин

Смерть
Неизвестно

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