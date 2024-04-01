Малышева ?1, Булыцина 2 (Тонконогова) Агафья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Василий Казак Выс. Камышловского Иванов
Отец ребёнка: Малышев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Андрей Казак Выс. Камышловского Иванов
Отец ребёнка: Малышев Иван Иванов
Бракосочетание
13.11.1859
Муж: Малышев Иван Иванов
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 17
Рождение ребёнка
16.02.1873
Дочь: (Малышева) Агафья Иванова?
Отец ребёнка: Малышев Иван Иванов
Бракосочетание
25.04.1876
М. 49 третьим браком, Ж. 34 вторым браком
Рождение ребёнка
30.01.1877
Отец ребёнка: Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Булыцин Михаил Казак Выс. Камышловского Ильин
Смерть
Неизвестно