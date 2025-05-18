Аристов Иона Борисович 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Аристов Иона Борисович

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 1748, Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

умер 1832, Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Аристов Борис Степанович1689 г.р.
Супруги
Аристова Ирина Филиповна1765 г.р.
Дети
Аристов Иван Ионович1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Аристов Борис Степанович

Мать: не указана

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Ирина Филиповна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Аристов Иван Ионович

Мать ребёнка: Аристова Ирина Филиповна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1832
Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

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