Аристов Иона Борисович
мужской, родился 1748, Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
умер 1832, Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
ОтецАристов Борис Степанович1689 г.р.
Супруги
Аристова Ирина Филиповна1765 г.р.
Дети
Аристов Иван Ионович1785 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Аристов Борис Степанович
Мать: не указана
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Ирина Филиповна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Аристов Иван Ионович
Мать ребёнка: Аристова Ирина Филиповна
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1832
Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область