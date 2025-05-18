Аристов Иван Ионович
мужской, родился 1785, Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецАристов Иона Борисович1748 г.р.
МатьАристова Ирина Филиповна1765 г.р.
Супруги
Аристова Маланья1786 г.р.
Дети
Аристова Александра Ивановна1809 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Аристов Иона Борисович
Мать: Аристова Ирина Филиповна
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Маланья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аристова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Аристова Маланья
Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно