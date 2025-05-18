Аристов Иван Ионович 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Аристов Иван Ионович

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 1785, Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Аристов Иона Борисович1748 г.р.
Мать
Аристова Ирина Филиповна1765 г.р.
Супруги
Аристова Маланья1786 г.р.
Дети
Аристова Александра Ивановна1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Аристов Иона Борисович

Мать: Аристова Ирина Филиповна

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Маланья

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аристова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Аристова Маланья

Малая Сердоба, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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