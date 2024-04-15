Елкина Екатерина Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Елкин Василий Адрианович
Восприемник
09.06.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Григорьевич Елкин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно