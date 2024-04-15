Елкина Екатерина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Екатерина Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.

Сын: Елкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Елкин Василий Адрианович

Восприемник
09.06.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Григорьевич Елкин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Василий Адрианович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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