Елкин Василий Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Василий Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Елкин Андреян Федорович

Мать: не указана

Восприемник
15.03.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Александр Семенович Скареднов
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.

Сын: Елкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Елкина Екатерина Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Екатерина Елизаровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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