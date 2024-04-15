Елкин Василий Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Елкин Андреян Федорович
Восприемник
15.03.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Александр Семенович Скареднов
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Елкина Екатерина Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно