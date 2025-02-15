Елкин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
06.01.1912 ст.
Степан Дмитриевич Елкин
Рождение ребёнка
08.05.1912 ст.
Дочь: (Елкина) Елена Петровна
Мать ребёнка: Елкина Василиса Дмитриевна
Архивный документ | ГАНО, Ф. Д-156 О. 1 ед.хр. 4587, стр. 327
Восприемник
12.12.1912 ст.
Анна Самуиловна Усольцева
Смерть
Неизвестно