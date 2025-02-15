Елкин Петр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елкин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Василиса Дмитриевна

Восприемник
06.01.1912 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Степан Дмитриевич Елкин
Рождение ребёнка
08.05.1912 ст.

Дочь: (Елкина) Елена Петровна

Мать ребёнка: Елкина Василиса Дмитриевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Архивный документ | ГАНО, Ф. Д-156 О. 1 ед.хр. 4587, стр. 327
Восприемник
12.12.1912 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Анна Самуиловна Усольцева
Смерть
Неизвестно

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