Васильев Маркел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Агрипина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Параскева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1848 ст.
Сын: Маркелов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Пантелеева Наталья
Рождение ребёнка
?.09.1864
Сын: Маркелов Павел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно