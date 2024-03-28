Васильев Маркел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Маркел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Агрипина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Параскева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1848 ст.

Сын: Маркелов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Пантелеева Наталья

Рождение ребёнка
?.09.1864

Сын: Маркелов Павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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