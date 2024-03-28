Маркелова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Маркел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Яков

Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.

Дочь: Яковлева Таисия

Отец ребёнка: Абрамов Яков

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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