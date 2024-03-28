Маркелова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Маркел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Яков
Рождение ребёнка
24.03.1879 ст.
Дочь: Яковлева Таисия
Отец ребёнка: Абрамов Яков
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно