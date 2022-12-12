село Луцкое, село Луцкое, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Луцкое

Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2733Луцкое (Чундеево, Богородское), с. вл.при р. Кубне.71413297106Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Кошелеевская волость
1282. Луцкое (Богородское, Сола-Вырыс), село бывшее владельческое, при речке Б. Кубне, дворов 39, жителей 235, церковь православная, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Кошелеевская волость
с. Богородское, Кошелеевскойсм. с. Луцкое.
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с. Луцкое (Яльцево, Богородское), Кошелеевскойрусские306
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с. Яльцево, Кошелеевскойсм. с. Луцкое.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Комсомольский район
141685Луцкоесело55°16'с.ш.47°37'в.д.N-38-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский муниципальный район, Александровское сельское поселение
97621405116с Луцкоесело
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