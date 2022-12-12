Луцкое
Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2733Луцкое (Чундеево, Богородское), с. вл.при р. Кубне.71413297106Церковь православная 1. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1282. Луцкое (Богородское, Сола-Вырыс), село бывшее владельческое, при речке Б. Кубне, дворов 39, жителей 235, церковь православная, школа
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Богородское, Кошелеевскойсм. с. Луцкое.Показать скан
с. Луцкое (Яльцево, Богородское), Кошелеевскойрусские306Показать скан
с. Яльцево, Кошелеевскойсм. с. Луцкое.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141685Луцкоесело55°16'с.ш.47°37'в.д.N-38-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Комсомольский муниципальный район, Александровское сельское поселение
97621405116с Луцкоесело