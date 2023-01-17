Графова Екатерина Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти08.02.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1766
Отец: Афонасий Логинович
Мать: Пелагея Ивановна
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино 107 в 1841
Рождение ребёнка
1797
Сын: Графов Тимофей Адрианович
Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино
Рождение ребёнка
02.04.1803 ст.
Сын: Графов Терентий Адрианович
Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович
2132-1-150 3об-4 68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино 108 семья в 1841 78 семья в 1850
Рождение ребёнка
1805
Сын: Графов Прокопий Адрианович
Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Адриановна
Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович
Смерть
08.02.1833 ст.
203-745-1384 1106об-1107 от чахотки