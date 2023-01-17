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Графова Екатерина Афонасьевна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1766

Дата смерти

08.02.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Афонасий Логинович

Мать: Пелагея Ивановна

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья
Рождение ребёнка
1787

Сын: Графов Павел Адрианович

Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Графов Иван Адрианович

Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино 107 в 1841
Рождение ребёнка
1797

Сын: Графов Тимофей Адрианович

Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино
Рождение ребёнка
02.04.1803 ст.

Сын: Графов Терентий Адрианович

Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-150 3об-4 68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино 108 семья в 1841 78 семья в 1850
Рождение ребёнка
1805

Сын: Графов Прокопий Адрианович

Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Адриан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Адриановна

Отец ребёнка: Графов Адриан Степанович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
08.02.1833 ст.
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1384 1106об-1107 от чахотки
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