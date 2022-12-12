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Графов Прокопий Адрианович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

08.10.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Графов Адриан Степанович

Мать: Графова Екатерина Афонасьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино
Бракосочетание
07.06.1829 ст.

Жена: Графова Анна Ильина

вдова по первому браку деревни Строгино
Рождение ребёнка
27.12.1830 ст.

Сын: Графов Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Графова Анна Ильина

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1325 973об-974 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Сын: Графов Георгий Прокофьевич

Мать ребёнка: Графова Анна Ильина

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1437 1074об-1075 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Смерть
08.10.1839 ст.
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1494 477об-478 от рвоты
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