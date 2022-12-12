Графов Прокопий Адрианович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти08.10.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино
Бракосочетание
07.06.1829 ст.
Жена: Графова Анна Ильина
вдова по первому браку деревни Строгино
Рождение ребёнка
27.12.1830 ст.
Сын: Графов Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Графова Анна Ильина
203-745-1325 973об-974 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Сын: Графов Георгий Прокофьевич
Мать ребёнка: Графова Анна Ильина
203-745-1437 1074об-1075 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Смерть
08.10.1839 ст.
203-745-1494 477об-478 от рвоты