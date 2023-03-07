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Графов Терентий Адрианович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

02.04.1803 ст.

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1803 ст.

Отец: Графов Адриан Степанович

Мать: Графова Екатерина Афонасьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-150 3об-4 68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино 108 семья в 1841 78 семья в 1850
Бракосочетание
28.10.1827 ст.

Жена: Графова Василиса Даниловна

Рождение ребёнка
22.11.1832 ст.

Сын: Графов Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Графова Василиса Даниловна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
2132-1-151 59об-60 78 семья в 1850 78 семья в 1858
Смерть
1855
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