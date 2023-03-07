Графов Терентий Адрианович
Место рождения
Дата рождения02.04.1803 ст.
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1803 ст.
2132-1-150 3об-4 68 семья в 1816 г. 108 семья в исп.1830 в Строгино 108 семья в 1841 78 семья в 1850
Бракосочетание
28.10.1827 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1832 ст.
Сын: Графов Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Графова Василиса Даниловна
2132-1-151 59об-60 78 семья в 1850 78 семья в 1858
Смерть
1855