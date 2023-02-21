Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Осип Афонасьевич

Отец ребёнка: Афонасий Логинович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Графова Екатерина Афонасьевна

Отец ребёнка: Афонасий Логинович

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Логинович

Смерть
До 1779
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