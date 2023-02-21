Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Осип Афонасьевич
Отец ребёнка: Афонасий Логинович
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Графова Екатерина Афонасьевна
Отец ребёнка: Афонасий Логинович
Семья 26 в исповедке 1779 г. В исповедке 1753 - семья 23 1750 - 27 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Логинович
Смерть
До 1779