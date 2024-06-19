Терлецкий Тимофей Николаевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТерлецкий Тимофей Николаевич

Терлецкий Тимофей Николаевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1837

Дата смерти

28.08.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
До ?.10.1866

Жена: Терлецкая Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.

Дочь: (Терлецкая) Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Сын: Терлецкий Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.04.1874 ст.

Сын: Терлецкий Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.

Сын: Терлецкий Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.

Дочь: (Терлецкая) Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
28.08.1882 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.12.1882 ст.

Сын: Терлецкий Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.