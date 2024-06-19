Терлецкий Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти28.08.1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.10.1866
Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.
Дочь: (Терлецкая) Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Сын: Терлецкий Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1874 ст.
Сын: Терлецкий Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.
Сын: Терлецкий Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.
Дочь: (Терлецкая) Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна
Смерть
28.08.1882 ст.
Рождение ребёнка
29.12.1882 ст.
Сын: Терлецкий Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Терлецкая Фёкла Андреевна