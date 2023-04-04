Терлецкая Фёкла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Сын: Терлецкий Кузьма Тимофеевич
Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1874 ст.
Сын: Терлецкий Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.
Сын: Терлецкий Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.1882 ст.
Сын: Терлецкий Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно