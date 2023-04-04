Терлецкая Фёкла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкая Фёкла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1867 ст.

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Сын: Терлецкий Кузьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.04.1874 ст.

Сын: Терлецкий Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.

Сын: Терлецкий Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.04.1879 ст.

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.12.1882 ст.

Сын: Терлецкий Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Терлецкий Тимофей Николаевич

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлецкий Тимофей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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