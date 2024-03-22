Терлецкий Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882 ст.
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Дочь: Слободянюк Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.
Сын: Терлецкий Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Григорьевна
Смерть
Неизвестно