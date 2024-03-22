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Терлецкий Григорий Тимофеевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

29.12.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882 ст.

Отец: Терлецкий Тимофей Николаевич

Мать: Терлецкая Фёкла Андреевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Жена: Терлецкая Ольга Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Дочь: Слободянюк Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.

Сын: Терлецкий Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Терлецкая Ольга Григорьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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