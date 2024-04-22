Окулова (Гогачева) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова (Гогачева) Анна Гавриловна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гогачев Гаврила

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1915

Дочь: Башенина Таисия Петровна

Отец ребёнка: Окулов Пётр Николаевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Родилась 13 октября 1915 года в поселке Ижевского завода, Сарапульский уезд Вятской губернии, Российская империя.
Рождение ребёнка
03.04.1927

Сын: Акулов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Окулов Пётр Николаевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Окулов Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Пётр Николаевич

Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Умерла после 1963 года
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