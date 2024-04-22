Окулова (Гогачева) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гогачев Гаврила
Рождение ребёнка
13.10.1915
Дочь: Башенина Таисия Петровна
Отец ребёнка: Окулов Пётр Николаевич
Родилась 13 октября 1915 года в поселке Ижевского завода, Сарапульский уезд Вятской губернии, Российская империя.
Рождение ребёнка
03.04.1927
Сын: Акулов Юрий Петрович
Отец ребёнка: Окулов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Окулов Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Умерла после 1963 года