Гогачев Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гогачев Иван ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.
Дочь: Окулова (Гогачева) Анна Гаврииловна
Мать ребёнка: Гогачева Анастасия Михайловна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно