Гогачев Гавриил Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гогачев Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гогачев Иван ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогачева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.1896 ст.

Дочь: Окулова (Гогачева) Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Гогачева Анастасия Михайловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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