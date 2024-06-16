Акулов Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения03.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Награда
Неизвестно
Призван в армию в 1944 году. Военную службу проходил в одной из частей ВВС. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Награда
06.11.1985
Награждён Орденом Отечественной войны II степени (приказ Министра обороны СССР от 06.11.1985 г. №183). Документ находится в юбилейной картотеке ЦАМО (шкаф 1, ящик 21). Сайт Подвиг народа.
Смерть
Неизвестно