Акулов Юрий Петрович 03.04.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАкулов Юрий Петрович

Акулов Юрий Петрович

avatar

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1927

Отец: Окулов Пётр Николаевич

Мать: Окулова (Гогачева) Анна Гаврииловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефилова (Акулова) Вера Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Награда
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Призван в армию в 1944 году. Военную службу проходил в одной из частей ВВС. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Награда
06.11.1985
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Награждён Орденом Отечественной войны II степени (приказ Министра обороны СССР от 06.11.1985 г. №183). Документ находится в юбилейной картотеке ЦАМО (шкаф 1, ящик 21). Сайт Подвиг народа.
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.