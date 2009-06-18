Башенина (Окулова) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения13.10.1915
Дата смерти18.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1915
Родилась 13 октября (30 сентября по ст.ст.)1915 года в пос.Ижевского завода Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи.
Крещение
02.10.1915 ст.
Крещена в Алексадро-Невском соборе Ижевского завода. Восприемник (крестная) - Ижевского обывателя Феодора Карпова Исаева жена Татьяна Ивановна (Исаева). Таинство крещения совершил священник Михаил Га... Показать все
Вступление в партию
1932
Профсоюзы СССР - Школа коммунизма! Член профсоюза рабочих с 1932 года.
Бракосочетание
23.10.1936
Работа или профессия
22.02.1938
С 22 февраля 1938 года - цех №7 завода №180. В 1920-1950-е гг. Ижевские оружейный и железоделательный заводы последовательно носят следующие номерные названия - завод №10 (1920-1937 гг.), завод №180 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1940
Дочь: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Башенин Сергей Иванович
Награда
06.06.1945
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Работа или профессия
20.05.1946
С 20 мая 1946 года по 3 июля 1957 года - старший бухгалтер цеха №7, старший бухгалтер отдела завода №71 (Ижевский металлургический завод, с 1973 года - ПО "Ижсталь").
Образование
25.11.1954
В период с 25 ноября 1954 года по 18 мая 1955 года Таисия Петровна окончила курсы повышения квалификации старших бухгалтеров промышленного учёта Ижевского филиала Татарского учебного комбината Управле... Показать все
Работа или профессия
03.07.1957
3 июля 1957 года назначена на должность главного бухгалтера Удмуртского Совнархоза.
Работа или профессия
02.01.1959
Со 2 января 1959 года по 30 сентября 1970 года (11 лет 7 мес.) - старший бухгалтер Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) Удмуртского Совнархоза.
Вступление в партию
19.01.1959
Профсоюзы СССР - Школа коммунизма! Член профсоюза с 1932 года. С 19 января 1959 года член профсоюза работников точного приборостроения Ижевского электромеханического завода. Профсоюзный билет №4222173... Показать все
Путешествие
Около 01.08.1967
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Награда
09.04.1970
Присвоено звание Ударник коммунистического труда на Ижевском электромеханическом заводе. Фото по ссылке - https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
Награда
28.09.1970
Приказом директора ИЭМЗ от 28 сентября 1970 года №236 "За долголетнюю и безупречную работу и в связи с уходом на пенсию по возрасту, объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ" и премирована суммой в 50 руб.
Работа или профессия
30.09.1970
30 сентября 1970 года уволена с Ижевского электромеханического завода в связи с уходом на пенсию по возрасту (55 лет).
Награда
28.02.1979
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 28 февраля 1979 года награждена медалью "Ветеран труда".
Путешествие
Между 01.06.1981 и 30.08.1981
Фокино, ЗАТО Фокино, Приморский край
Награда
22.03.1995
Указом Президента Российской Федерации от 22 марта 1995 года награждена юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Награда
15.03.1996
Присвоено звание Ветеран труда. Удостоверение серия З №177662, выдано 15 (25) марта 1996 года Отделом социальной защиты населения Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики. Фото по ссылк... Показать все
Награда
22.08.2003
Присвоено звание ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Удостоверение серия ВВ № 4473729, выдано 22 августа 2003 года Отделом социальной защиты населения Индустриального района г. Ижевск... Показать все
Награда
28.02.2004
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 года награждена юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Смерть
18.06.2009
Башенина Таисия Петровна скончалась 18 июня 2009 года на 94 году жизни у себя дома в Ижевске по адресу ул. Дзержинского, д.75, кв.11 в присутствии своей дочери Светланы. Похоронена на Хохряковском кл... Показать все