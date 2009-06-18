Башенина (Окулова) Таисия Петровна 13.10.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенина (Окулова) Таисия Петровна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1915

Дата смерти

18.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1915

Отец: Окулов Пётр Николаевич

Мать: Окулова (Гогачева) Анна Гаврииловна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Родилась 13 октября (30 сентября по ст.ст.)1915 года в пос.Ижевского завода Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи.
Крещение
02.10.1915 ст.
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Крещена в Алексадро-Невском соборе Ижевского завода. Восприемник (крестная) - Ижевского обывателя Феодора Карпова Исаева жена Татьяна Ивановна (Исаева). Таинство крещения совершил священник Михаил Га... Показать все
Вступление в партию
1932
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Профсоюзы СССР - Школа коммунизма! Член профсоюза рабочих с 1932 года.
Бракосочетание
23.10.1936

Муж: Башенин Сергей Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
22.02.1938
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
С 22 февраля 1938 года - цех №7 завода №180. В 1920-1950-е гг. Ижевские оружейный и железоделательный заводы последовательно носят следующие номерные названия - завод №10 (1920-1937 гг.), завод №180 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1940

Дочь: Пелевина (Башенина) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Башенин Сергей Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Награда
06.06.1945
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Работа или профессия
20.05.1946
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
С 20 мая 1946 года по 3 июля 1957 года - старший бухгалтер цеха №7, старший бухгалтер отдела завода №71 (Ижевский металлургический завод, с 1973 года - ПО "Ижсталь").
Образование
25.11.1954
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
В период с 25 ноября 1954 года по 18 мая 1955 года Таисия Петровна окончила курсы повышения квалификации старших бухгалтеров промышленного учёта Ижевского филиала Татарского учебного комбината Управле... Показать все
Работа или профессия
03.07.1957
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
3 июля 1957 года назначена на должность главного бухгалтера Удмуртского Совнархоза.
Работа или профессия
02.01.1959
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Со 2 января 1959 года по 30 сентября 1970 года (11 лет 7 мес.) - старший бухгалтер Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) Удмуртского Совнархоза.
Вступление в партию
19.01.1959
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Профсоюзы СССР - Школа коммунизма! Член профсоюза с 1932 года. С 19 января 1959 года член профсоюза работников точного приборостроения Ижевского электромеханического завода. Профсоюзный билет №4222173... Показать все
Путешествие
Около 01.08.1967
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Награда
09.04.1970
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Присвоено звание Ударник коммунистического труда на Ижевском электромеханическом заводе. Фото по ссылке - https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
Награда
28.09.1970
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Приказом директора ИЭМЗ от 28 сентября 1970 года №236 "За долголетнюю и безупречную работу и в связи с уходом на пенсию по возрасту, объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ" и премирована суммой в 50 руб.
Работа или профессия
30.09.1970
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
30 сентября 1970 года уволена с Ижевского электромеханического завода в связи с уходом на пенсию по возрасту (55 лет).
Награда
28.02.1979
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 28 февраля 1979 года награждена медалью "Ветеран труда".
Путешествие
Между 01.06.1981 и 30.08.1981
Фокино, ЗАТО Фокино, Приморский край
Награда
22.03.1995
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Указом Президента Российской Федерации от 22 марта 1995 года награждена юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Награда
15.03.1996
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Присвоено звание Ветеран труда. Удостоверение серия З №177662, выдано 15 (25) марта 1996 года Отделом социальной защиты населения Индустриального района г. Ижевска Удмуртской Республики. Фото по ссылк... Показать все
Награда
22.08.2003
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Присвоено звание ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Удостоверение серия ВВ № 4473729, выдано 22 августа 2003 года Отделом социальной защиты населения Индустриального района г. Ижевск... Показать все
Награда
28.02.2004
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 года награждена юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."
Смерть
18.06.2009
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Башенина Таисия Петровна скончалась 18 июня 2009 года на 94 году жизни у себя дома в Ижевске по адресу ул. Дзержинского, д.75, кв.11 в присутствии своей дочери Светланы. Похоронена на Хохряковском кл... Показать все

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