(Самыличева) Марфа (Мавра) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1845 ст.
Муж: Илья Павлович
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Ларион Павлов, Василий Амвросимов, Евдоким Тимофеев и Анисим Селиверстов.
Рождение ребёнка
22.01.1846 ст.
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
23.08.1847 ст.
Сын: Семен Ильич
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1849 ст.
Дочь: Захарова Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Евдоким Ильич
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1856 ст.
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1859 ст.
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
27.09.1861 ст.
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно