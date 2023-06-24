(Самыличева) Марфа (Мавра) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самыличева) Марфа (Мавра) Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Самыличев Яков Гаврилов

Мать: Самыличева Параскева Мироновна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1845 ст.

Муж: Илья Павлович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Ларион Павлов, Василий Амвросимов, Евдоким Тимофеев и Анисим Селиверстов.
Рождение ребёнка
22.01.1846 ст.

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.08.1847 ст.

Сын: Семен Ильич

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1849 ст.

Дочь: Захарова Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Евдоким Ильич

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.11.1856 ст.

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.01.1859 ст.

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.09.1861 ст.

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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