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Захарова Акилина Ильинична

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Илья Павлович

Мать: Марфа (Мавра) Яковлева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
23.03.1876 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Силантьев Иван Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1879 ст.

Дочь: Захарова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Силантьев Иван Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1879 ст.

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Силантьев Иван Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Силантьев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно