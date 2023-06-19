Захарова Акилина Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Илья Павлович
Мать: Марфа (Мавра) Яковлева
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
23.03.1876 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Силантьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1879 ст.
Дочь: Захарова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Силантьев Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Захаров Силантьев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно