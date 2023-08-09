Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения02.11.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1856 ст.
Отец: Илья Павлович
Мать: Марфа (Мавра) Яковлева
Крещение
08.11.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Пантелей Яковлев и Стахия Трофимова жена Марфа Павлова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
24.03.1876 ст.
Крестный отец Марии Ивановны Силантьевой.
Смерть
Неизвестно