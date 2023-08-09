Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ильич

Иван Ильич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.11.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1856 ст.

Отец: Илья Павлович

Мать: Марфа (Мавра) Яковлева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
08.11.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Пантелей Яковлев и Стахия Трофимова жена Марфа Павлова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
24.03.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Марии Ивановны Силантьевой.
Смерть
Неизвестно