Евдоким Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Илья Павлович
Мать: Марфа (Мавра) Яковлева
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
09.02.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны невесты на свадьбе Ивана Федорова и Акилины Ильиной.
Смерть
Неизвестно