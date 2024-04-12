Евдоким Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Ильич

Евдоким Ильич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Илья Павлович

Мать: Марфа (Мавра) Яковлева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
09.02.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны невесты на свадьбе Ивана Федорова и Акилины Ильиной.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close