Краева (Баракина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Баракина) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Баракин Василий

Мать: Гликерья

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1923

Дочь: Никитина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Колесникова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краев Петр Иванович

Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1959
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