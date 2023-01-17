Краева (Баракина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Баракин Василий
Мать: Гликерья
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.11.1923
Дочь: Никитина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Колесникова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краев Петр Иванович
Отец ребёнка: Краев Иван Лаврентьевич
Смерть
1959