Куплякова (Краева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1930
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1930
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купляков Николай Романович
Рождение ребёнка
08.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купляков Николай Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021