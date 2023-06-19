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Куплякова (Краева) Мария Ивановна

Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.06.1930

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1930

Отец: Краев Иван Лаврентьевич

Мать: Краева Екатерина Васильевна

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купляков Николай Романович

Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купляков Николай Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купляков Николай Романович

Смерть
2021