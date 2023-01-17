Колесникова (Краева) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Виктор Павлович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Колесников Валентин Викторович
Отец ребёнка: Колесников Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020