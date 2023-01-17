Колесникова (Краева) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Краева) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Краев Иван Лаврентьевич

Мать: Краева Екатерина Васильевна

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Виктор Павлович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Колесников Валентин Викторович

Отец ребёнка: Колесников Виктор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Виктор Павлович

Смерть
2020
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