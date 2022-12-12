Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Краева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Баракин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баракин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Баракин Василий

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Баракин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баракин Федов Васильев

Отец ребёнка: Баракин Василий

Смерть
Неизвестно
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