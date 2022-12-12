Гликерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Краева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Баракин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баракин Василий
Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Баракин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баракин Василий
Смерть
Неизвестно